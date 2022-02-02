Шеф-бармен Файнберг перечислил наименее «похмельные» виды алкоголя

Москва, 2 февраля. Алкогольными напитками, от которых похмелье наступает в меньшей степени, являются продукты с малой выдержкой. Об этом рассказал шеф-бармен Даниил Файнберг.

К таким напиткам прежде всего относятся джин и водка, так как в них практически нет выдержки и при изготовлении не используют посторонние примеси. К наиболее «похмельному» алкоголю относятся напитки, томящиеся в бочках и с высоким содержанием сахара.

«Самый безопасный по похмелью коктейль — это "Кровавая Мэри", приготовленный на любом алкоголе: на водке, на текиле, на джине. Это очень объемный коктейль, в составе которого не только 40-50 миллилитров крепкого чистого алкоголя, но и белок», — заявил Файнберг в интервью «АиФ».

Ранее психиатр Эммерт Робертс сообщил, что специалисты в Королевском колледже в Лондоне провели исследования с целью выявить действенные средства от похмелья. Среди них оказался гвоздичный экстракт.