Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 06:18
06:15
Происшествия
Американец покусал и ограбил незнакомца на автобусной остановке в Майами
06:01
Спорт
Эстафета огня зимней Олимпиады-2022 началась в Пекине
06:00
Политика
Журналист Кот: «Ошибка американской демократии — в замене свободы на пропаганду»
05:53
Происшествия
Прокуратура Приморья заинтересовалась затоплением судна «Акванавт»
05:52
Общество
РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных
05:37
Экономика
Государственный долг США перевалил за рекордный показатель в 30 трлн долларов
05:26
Армия
Bloomberg: Вашингтон предложил Москве обсудить возможность проверки баз НАТО в Польше
05:25
Общество
Шеф-бармен Файнберг перечислил наименее «похмельные» виды алкоголя
05:23
Общество
Ефимов день: почему 2 февраля категорически запрещено брать в руки нож
05:16
Происшествия
Задержанная сотрудниками ГИБДД девушка-опер пыталась задействовать личные «связи»
Все новости

Ефимов день: почему 2 февраля категорически запрещено брать в руки нож

Общество
Ефимов день: почему 2 февраля категорически запрещено брать в руки нож
pixabay.com

Москва, 2 февраля. Православные верующие отмечают Ефимов день 2 февраля. В этот праздник на Руси предсказывали погоду на весну и грядущую Масленицу, а также строго соблюдали запреты во избежание несчастья.

Так, беду сулили любые раны от ножа, поэтому на Руси в этот день избегали острых предметов. Порезавшийся человек заболевал надолго и серьезно. Поднимать мелочь с земли также воспрещалось. По поверьям, подобная привычка оборачивалась бедностью в будущем.

А вот свадьбы 2 февраля, напротив, сулили достаток и счастливый брак. Именно Ефимов день традиционно считался самой благоприятной датой для подобных мероприятий. Обручившиеся в этот день молодожены жили долго и крепко.

Большой радостью было и рождение ребенка. Пуповину малыша прятали в дупло — это была часть особого обряда, после которого человек был здоровым и веселым на протяжении всей жизни.

Существовали на Ефимов день и свои погодные приметы. Наблюдали как за домашними животными, так и за природой. Скребущаяся кошка сулила сильнейшую вьюгу, а солнечная погода была к дождю. Метель трактовали как предвестницу долгой зимы и холодной весны, а ветер означал сырой год. На праздник Ефима даже существовала своя поговорка: «На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай». Для предков она значила, что именно по этому дню можно предсказать погоду на Масленицу.

Однако современные россияне все же привыкли в таких вопросах ориентироваться на прогнозы синоптиков. Так, недавно стало известно, что в ближайшие пять дней в России ожидается необычайно теплая погода.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ефимов день: почему 2 февраля категорически запрещено брать в руки нож
приметы традиции запреты церковный праздник ефимов день
Комментировать