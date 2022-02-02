Ефимов день: почему 2 февраля категорически запрещено брать в руки нож

Москва, 2 февраля. Православные верующие отмечают Ефимов день 2 февраля. В этот праздник на Руси предсказывали погоду на весну и грядущую Масленицу, а также строго соблюдали запреты во избежание несчастья.

Так, беду сулили любые раны от ножа, поэтому на Руси в этот день избегали острых предметов. Порезавшийся человек заболевал надолго и серьезно. Поднимать мелочь с земли также воспрещалось. По поверьям, подобная привычка оборачивалась бедностью в будущем.

А вот свадьбы 2 февраля, напротив, сулили достаток и счастливый брак. Именно Ефимов день традиционно считался самой благоприятной датой для подобных мероприятий. Обручившиеся в этот день молодожены жили долго и крепко.

Большой радостью было и рождение ребенка. Пуповину малыша прятали в дупло — это была часть особого обряда, после которого человек был здоровым и веселым на протяжении всей жизни.

Существовали на Ефимов день и свои погодные приметы. Наблюдали как за домашними животными, так и за природой. Скребущаяся кошка сулила сильнейшую вьюгу, а солнечная погода была к дождю. Метель трактовали как предвестницу долгой зимы и холодной весны, а ветер означал сырой год. На праздник Ефима даже существовала своя поговорка: «На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай». Для предков она значила, что именно по этому дню можно предсказать погоду на Масленицу.

Однако современные россияне все же привыкли в таких вопросах ориентироваться на прогнозы синоптиков. Так, недавно стало известно, что в ближайшие пять дней в России ожидается необычайно теплая погода.