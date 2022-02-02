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Спасатели нашли тело механика на затонувшем в Приморье краболовном судне

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 05:09
Происшествия
Спасатели нашли тело механика на затонувшем в Приморье краболовном судне
ТАСС  /  Ефремов Дмитрий

Владивосток, 2 февраля. Механик погиб во время затопления краболовного судна в Приморье. Капитана корабля доставили в больницу с переохлаждением.

Тело погибшего уже извлекли на поверхность, сообщил директор приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота». В настоящий момент спасатели продолжают работы на месте происшествия.

Ранее стало известно, что судно «Акванавт» затонуло близ причала Зарубинской базы флота в Приморском крае. На месте инцидента также работает водолаз, и проводит обследование.

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