Спасатели нашли тело механика на затонувшем в Приморье краболовном судне

Владивосток, 2 февраля. Механик погиб во время затопления краболовного судна в Приморье. Капитана корабля доставили в больницу с переохлаждением.

Тело погибшего уже извлекли на поверхность, сообщил директор приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота». В настоящий момент спасатели продолжают работы на месте происшествия.

Ранее стало известно, что судно «Акванавт» затонуло близ причала Зарубинской базы флота в Приморском крае. На месте инцидента также работает водолаз, и проводит обследование.