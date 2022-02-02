Правительство России приняло план поддержки дорожных подрядчиков после жалоб бизнеса

Москва, 2 февраля. Вице-премьер России Марат Хуснуллин 28 января принял «дорожную карту» по внесению изменений в правовое регулирование для поддержки отрасли транспортного строительства.

Соответствующий документ стал ответом властей на обращения со стороны представителей бизнеса, передает РБК. В июне прошлого года 19 крупных подрядчиков, в числе которых «СГМ-Мост» и «Стройтрансгаз», обратились к российскому президенту с жалобами на сложное положение отрасли транспортного строительства.

Бизнесмены отметили, что терпят убытки и наращивают долги. Все это, по их словам, провоцирует риски не только для национальной экономики, но также для социальной сферы и безопасности страны.

Принятие «дорожной карты» должно разрешить проблемы отрасли. Документ представляет собой перечень предложений по регулированию стоимости госконтрактов из-за подорожания строительных материалов, рабочей силы и так далее. Вместе с этим компании смогут получать премии за досрочный ввод объектов в эксплуатацию.

На прошлой неделе в России была принята «дорожная карта» по регулированию операций с криптовалютой. Соответствующий документ подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, реализовать карту планируется до конца текущего года, пишет RT.