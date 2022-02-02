Восемь рейсов из Петропавловска-Камчатского задерживаются из-за непогоды

Петропавловск-Камчатский, 2 февраля. Циклон спровоцировал изменения в расписании вылетов самолетов из аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском. Вторую неделю подряд в регионе бушует непогода.

Задерживается вылет двух рейсов в Тиличики. Еще по одному самолету не могут вылететь вовремя в Усть-Камчатск, Никольское, Северо-Курильск, Озерную, Анадырь, Оссору. В пресс-центре самой воздушной гавани уточнили, что пассажиров в гостиницах и хостелах не размещали, передает ТАСС.

Циклон принес на Камчатку метель и сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду. Сейчас в краевой столице наблюдается сильный снегопад с ветром около десяти метров в секунду.

Непогода спровоцировала проблемы и на Кубани, несколько районов которой оказались подтоплены из-за таяния снега. Согласно сообщениям синоптиков, в ближайшие дни в регион придет рекордное потепление, пишет RT.