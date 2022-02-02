Украинские националисты атаковали здание телеканала «Наш» в Киеве

Киев, 2 февраля. Представители организации «Национальный корпус»1 собрались у дверей редакции телеканала «Наш» в Киеве и начали угрожать его журналистам смертью.

По информации корреспондента ТАСС с места событий, агрессивно настроенная группа молодых людей выстроила баррикады на входе в здание. На стенах они написали нецензурные слова, использовали пиротехнические средства, залили фасад здания краской и выкрикивали лозунги, направленные против России. При этом местная полиция бездействовала.

В конце концов, радикалы разошлись, но объявили акцию бессрочной. Они пообещали, что вернутся на следующий день и продолжат демонстрацию.

Владельцем телеканала долгое время являлся бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Недавно МИД Великобритании назвал его «пророссийским политиком», после чего в адрес экс-парламентария начали поступать угрозы.

1 Организация запрещена на территории РФ.