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IT-эксперт Кувиков предупредил об опасности бесплатных точек Wi-Fi

Общество
IT-эксперт Кувиков предупредил об опасности бесплатных точек Wi-Fi
ФБА «Экономика сегодня»  /  Григорьева Оксана

Москва, 2 февраля. Мошенники все чаще используют для кражи данных бесплатные точки Wi-Fi. Принцип работы таких схем объяснил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Если пользователь подключился к общедоступной сети в метро или кафе, то позже устройство будет подсоединяться к сетям с таким же названием без разрешения, отметил эксперт. Этим и пользуются мошенники, создавая точки доступа с аналогичным наименованием. В итоге при подключении злоумышленники получают доступ к трафику и паролям, передает «Газета.ру».

«Число бесплатных Wi-Fi-сетей растет в разы ежегодно, при этом зачастую для подключения к ним пользователю не нужно вводить пароль и проходить авторизацию. К сожалению, такое подключение может обернуться... случайной или незаметной загрузкой программ-шпионов, а также утечкой конфиденциальной информации», — объяснил Кувиков.

Для кражи данных киберпреступники начали использовать и смарт-часы. Об этом сообщили аналитики компании ESET.

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wi-fi опасность кража данных кибермошенники
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