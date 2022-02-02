Sohu: российский «убийца авианосцев» приструнит США в Средиземном море

Пекин, 2 февраля. США смотрят на Россию как на личного врага. Последние годы Вашингтон «из воздуха» ищет поводы для вмешательства в дела Москвы и пытается давить на нее, в том числе с помощью военных учений в Средиземном море. Однако у РФ есть достойный ответ для провокаторов, заявил аналитик китайского издания Sohu Ма Сеньюэ.

Негативное отношение США к России, по словам эксперта, объясняется просто. Западная держава завидует развитию и положению РФ в мире. Однако действия Соединенных Штатов против России объясняются еще и страхом. Вашингтон панически боится, что Москва пошатнет его положение на мировой арене. Поэтому он всячески пытается «продавить» РФ.

«"Российско-украинский конфликт", за которым в последнее время широко наблюдают СМИ из всех слоев общества, на самом деле является заговором Соединенных Штатов. Чтобы уменьшить глобальное влияние России, Соединенные Штаты неоднократно вмешивались в "российско-украинский конфликт" и доминировали в НАТО, чтобы оказать давление на Россию, что делает всю ситуацию очень напряженной», — отметил Сеньюэ.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

На фоне этой обстановки Пентагон объявил, что США совместно с Францией и Италией проведут учения в Средиземном море. Кроме того, в ведомстве уточнили, что боевая авианосная группа США «Трумэн» и авиакрыло палубной авиации уже провели морские военные учения под названием «Удар Нептуна-22» в том же регионе. Сеньюэ выразил уверенность, что отработка маневров направлена против России. Однако армия РФ никогда не проявит слабости и сможет дать отпор провокаторам, полагает аналитик.

Ссылаясь на Минобороны России, китайский эксперт обратил внимание, что военно-морской флот РФ может развернуть 140 кораблей и подводных лодок, 60 самолетов и 1000 единиц техники, чтобы провести крупномасштабные учения в Средиземном море.

Однако, продолжил Сеньюэ, Запад особенно трепещет от того, что в основной регион направлены крейсеры «Варяг» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота России. Они, по оценке эксперта, представляют особую угрозу для американских авианосцев. Например, «Варяг» оснащен противокорабельными ракетами SS-N-12 «Базальт», известные как «убийца авианосцев». Именно они могут стать отличным сдерживающим фактором и смогут приструнить американские корабли, резюмировал Сеньюэ.

Ранее аналитики Sohu обратили внимание, что после переговоров с Москвой Вашингтон показал свое истинное лицо. По мнению экспертов, США зарекомендовали и показали себя как ненадежного и бесчестного игрока.