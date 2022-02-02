Психолог Вертинская: резонанс после гибели женщины в проруби добавит страданий ее детям

Санкт-Петербург, 2 февраля. Смерть женщины в купели реки Оредеж стала серьезной психологической травмой для ее детей. Трагедия произошла на их глазах, рассказала психолог Анастасия Вертинская.

Инцидент произошел в Гатчинском районе 19 января. Жительница Петербурга прыгнула в крещенскую купель, и ее унесло течением. Поиски тела 41-летней продолжались больше восьми дней, и теперь ее детям предстоит принять потерю, пишут «Невские Новости».

«В этой ситуации важна работа не только с детьми, но и с отцом. Чтобы он смог правильно подавать информацию, чтобы правильно они все приняли эту историю и прожили, и прошли сквозь это. Для детей это очень серьезная психологическая травма», — отметила психолог Вертинская.

Трагедию широко освещали в СМИ. И общественный резонанс лишь добавит детям погибшей страданий. В этой ситуации важно оказать семье психологическую помощь, чтобы смягчить последствия пережитого, добавила эксперт.

Свидетелями трагедии в необорудованной проруби стали несколько человек. Основатель международного клуба ныряльщиков «Белые медведи» Виктор Бикинев изучил инцидент. Прыжок погибшей он счел «безграмотным».