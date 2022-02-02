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Путин: Россия готова увеличить объемы поставок газа в Венгрию

Политика
Путин: Россия готова увеличить объемы поставок газа в Венгрию
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 2 февраля. Москва готова увеличить экспортные поставки газа в Будапешт на 1 млрд кубических метров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Глава государства объяснил, что на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе касающиеся сферы энергетики. Президент сказал, что связался правительством и руководителями ряда российских компаний, которые положительно отреагировали на эту идею.

«Это касается и увеличения поставок газа. Нам нужно сейчас внимательно посмотреть на баланс в РФ после прохождения осенне-зимнего периода, но поставка большего на один миллиард кубических метров объема газа для нас не будет большой проблемой», — подчеркнул Путин.

Итогом переговоров политиков стала совместная пресс-конференция. После этого Путин и Орбан продолжили общение в неформальной обстановке за бокалом шампанского.

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путин орбан поставки газа Россия и Венгрия
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