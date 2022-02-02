Сенаторы Совфеда призвали лишать российского гражданства за фальсификацию алкоголя

Москва, 2 февраля. Лица, получившие российское гражданство, могут быть лишены его и депортированы из страны за оборот суррогатного алкоголя. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Он подчеркнул, что 75% российских граждан, занимающихся фальсификацией алкогольной продукции, являются иностранцами из стран ближнего зарубежья. Он совместно с сенаторами Совета Федерации предложил внести поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», чтобы пресечь оборот суррогатного алкоголя в стране, передает ТАСС.

«К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем», — добавил Рябухин.

Также ранее гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский прокомментировал предложение ужесточить контроль за оборотом спиртного в России. По его словам, сперва важно покончить с производством контрафактной продукции.