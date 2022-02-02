Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 04:46
04:45
Происшествия
Краболовное судно пошло ко дну у причала в Приморье
04:43
Происшествия
Восемь рейсов из Петропавловска-Камчатского задерживаются из-за непогоды
04:42
Политика
Украинские националисты атаковали здание телеканала «Наш» в Киеве
04:41
Общество
IT-эксперт Кувиков предупредил об опасности бесплатных точек Wi-Fi
04:40
Армия
Sohu: российский «убийца авианосцев» приструнит США в Средиземном море
04:32
Общество
AFP: новый подвид «Омикрона» способен обходить иммунную защиту к COVID-19
04:30
Общество
Психолог Вертинская: резонанс после гибели женщины в проруби добавит страданий ее детям
04:17
Политика
Путин: Россия готова увеличить объемы поставок газа в Венгрию
04:01
Общество
Сенаторы Совфеда призвали лишать российского гражданства за фальсификацию алкоголя
04:00
Политика
Евродепутат Сикорский обвинил Германию в игнорировании «безоружной» Украины
Все новости

Евродепутат Сикорский обвинил Германию в игнорировании «безоружной» Украины

Политика
Евродепутат Сикорский обвинил Германию в игнорировании «безоружной» Украины
ITAR-TASS  /  Шарифулин Валерий

Варшава, 2 февраля. Германии необходимо поменять взгляды на поставки вооружения Украине и возродить «пошатнувшееся доверие к себе». Такое мнение озвучил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в статье «Кто против оружия для Украины, тот за войну» для журнала Der Spiegel.

Политик утверждает, что Берлин извлек неверные уроки из своей истории. В то же время Сикорский заявил, что его больше всего заботит не «мощь и влияние» германского государства, а «немецкое бездействие». По словам евродепутата, украинскую сторону снабжают оружием Великобритания, США и даже маленькие страны-соседи России, «но только не немцы».

«Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода "Северный поток — 2" и его завершению. На себя немцы работают», — написал Сикорский, отметив, что Берлин бездействует, когда речь заходит о Киеве.

Радослав Сикорский недавно отличился своим громким заявлением, пообещав «дать России по яйцам». На этот счет известная российская журналистка Ольга Скабеева сказала, что у «мужика нездоровая фиксация».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Евродепутат Сикорский обвинил Германию в игнорировании «безоружной» Украины
сикорский польша и германия поставки оружия на украину
Комментировать