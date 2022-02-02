Евродепутат Сикорский обвинил Германию в игнорировании «безоружной» Украины

Варшава, 2 февраля. Германии необходимо поменять взгляды на поставки вооружения Украине и возродить «пошатнувшееся доверие к себе». Такое мнение озвучил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в статье «Кто против оружия для Украины, тот за войну» для журнала Der Spiegel.

Политик утверждает, что Берлин извлек неверные уроки из своей истории. В то же время Сикорский заявил, что его больше всего заботит не «мощь и влияние» германского государства, а «немецкое бездействие». По словам евродепутата, украинскую сторону снабжают оружием Великобритания, США и даже маленькие страны-соседи России, «но только не немцы».

«Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода "Северный поток — 2" и его завершению. На себя немцы работают», — написал Сикорский, отметив, что Берлин бездействует, когда речь заходит о Киеве.

Радослав Сикорский недавно отличился своим громким заявлением, пообещав «дать России по яйцам». На этот счет известная российская журналистка Ольга Скабеева сказала, что у «мужика нездоровая фиксация».