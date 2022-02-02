Штраф для зацеперов в России может быть увеличен в 40 раз

Москва, 2 февраля. Госдума в середине февраля намерена рассмотреть поправки в статью 11.17 КоАП РФ. Они предполагают ужесточение наказания для зацеперов.

Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России». По их мнению, существующий штраф в 100 рублей не имеет никакого смысла, поэтому он должен быть увеличен до 4 тысяч рублей. Под зацепингом предлагается подразумевать незаконную посадку или высадку на ходу движения поезда, проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для пассажиров местах, а также самовольную остановку состава, передают «Известия».

«Увеличение штрафа в 40 раз — самая действенная мера, потому что сейчас, по большому счету, никакой ответственности нет. 4 тыс. рублей против 100 — это уже совсем другая сумма», — отметил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Соответствующий законопроект уже поддержан правовым управлением нижней палаты. Отмечается, что только за семь месяцев 2020 года получили травмы в результате зацепинга 11 несовершеннолетних, четверо погибли.

Аккуратнее следует быть и водителям. Недавно юрист Анатолий Миронов предупредил о риске некоторых «сезонных» штрафов.