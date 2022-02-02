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Читатели канадского CBC высмеяли министра обороны страны Ананд за критику в адрес России

Политика
Читатели канадского CBC высмеяли министра обороны страны Ананд за критику в адрес России
pixabay.com  /  PD

Киев, 2 февраля. Глава оборонного ведомства Канады Анита Ананд заявила о скоплении российских войск на границе с Украиной. Высказывание министра вызвало бурную реакцию среди ее соотечественников в Сети.

В частности чиновница заявила, что мнимая концентрация российской армии на границе с Украиной якобы угрожает эскалацией в регионе. Об этом она рассказала в ходе своего официального визита в Киев. Однако в комментариях под статьей телеканала CBC пользователи выразили сомнение в словах Ананд указав ей, что сам президент страны Владимир Зеленский просит не нагнетать обстановку.

«Классно: в статье говорится о росте напряженности, хотя сам Зеленский попросил особенно не нагнетать», — заметил пользователь с ником Alexander Borgia.

Другие пользователи связали текущее нагнетание обстановки вокруг Украины с Соединенными Штатами. Комментаторы отметили, что план президента США Джо Байдена провалился.

«Отвлекающий маневр с войной на Украине провалился, — местное руководство потребовало ее прекратить. Теперь у Байдена будет план "Б": народ, поглядите, у меня новый котик!», — написал Rob Bondar.

Ранее на Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В ходе поездки глава британского правительства провел встречу с президентом Украины, а также выразил намерение Лондона принять участие в разрешении конфликта в Донбассе, пишет газета «Взгляд».

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украина канада ананд
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