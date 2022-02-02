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Армия России приобретет свыше трех тысяч самозарядных пистолетов «Удав»

Армия
Армия России приобретет свыше трех тысяч самозарядных пистолетов «Удав»
Prt Scr youtube.com  /  Lazarev Tactical

Москва, 2 февраля. Вооруженные силы России в рамках Госпрограммы вооружений закупит свыше трех тысяч новейших самозарядных пистолетов «Удав» до 2024 года. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Подчеркивается, что данные пистолеты российская армия получит в стандартной и специальной модификациях. При этом эта поставка станет первым крупным поступлением «Удавов» в войска страны. Ранее они уже были в российской армии, однако лишь в опытно-боевой эксплуатации или мелкими сериями, передает РИА Новости.

«Ожидается, что в оставшиеся три года текущей ГПВ госзаказчик закупит более трех тысяч пистолетных комплексов "Удав" в модификациях для войск (6П72) и спецподразделений (6П72-1). Основные отгрузки состоятся уже в 2022 году», — говорится в сообщении источника.

Также ранее стало известно, что сотрудники корпорации «Тактическое ракетное вооружение» разработали прибрежную систему обороны, не имеющую аналогов во всем мире. Новинка может поражать любые надводные и береговые цели.

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