Двое полицейских погибли при стрельбе на территории колледжа в Вирджинии

Вашингтон, 2 февраля. Злоумышленник открыл стрельбу на территории колледжа, расположенного в американском штате Вирджиния. Смертельные ранения в результате происшествия получили двое полицейских.

Правоохранителям уже удалось установить личность стрелка и взять его под стражу. Согласно информации газеты Washington Post, погибшие полицейские не просто работали друг с другом, а были друзьями.

Другие подробности инцидента не приводятся. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Этот случай в США был не единственным за последние сутки. В штате Миннесота неизвестный открыл стрельбу у здания школы, в результате чего погиб один из учеников.