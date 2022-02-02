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Military Watch признал превосходство российских Су-30СМ2 над западными аналогами

Армия
Military Watch признал превосходство российских Су-30СМ2 над западными аналогами
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 2 февраля. Российский Су-30СМ2 обладает высокой маневренностью и выносливостью, которой не имеют западные истребители, пишет американское издание Military Watch Magazine.

Модификация СМ2 оснащена ракетами класса «воздух-воздух», дальность поражения которых составляет 400 километров. Это вдвое больше, чем могут себе позволить истребители других стран.

Су-30СМ2 придут в российские ВВС на место устаревших Су-27. На флоте они заменят ударные истребители Су-24М, пишет издание. Первая обновленная эскадрилья развернется в Калининградской области, на аэродром в Черняховске уже прибыли четыре машины.

Отличительная особенность Су-30СМ2 от предшественника заключается в наличии нового оборудования отечественного производства. Истребитель оснащен усовершенствованными тактико-техническими характеристиками оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса и улучшенной радиолокационной системой управления. Последняя обеспечивает увеличенную дальность обнаружения воздушных целей.

Морская авиация Балтийского флота России ранее получила четыре модернизированных истребителя Су-30СМ2. Судна выполнили многокилометровый перелет с предприятия в Иркутске.

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