Military Watch признал превосходство российских Су-30СМ2 над западными аналогами

Москва, 2 февраля. Российский Су-30СМ2 обладает высокой маневренностью и выносливостью, которой не имеют западные истребители, пишет американское издание Military Watch Magazine.

Модификация СМ2 оснащена ракетами класса «воздух-воздух», дальность поражения которых составляет 400 километров. Это вдвое больше, чем могут себе позволить истребители других стран.

Су-30СМ2 придут в российские ВВС на место устаревших Су-27. На флоте они заменят ударные истребители Су-24М, пишет издание. Первая обновленная эскадрилья развернется в Калининградской области, на аэродром в Черняховске уже прибыли четыре машины.

Отличительная особенность Су-30СМ2 от предшественника заключается в наличии нового оборудования отечественного производства. Истребитель оснащен усовершенствованными тактико-техническими характеристиками оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса и улучшенной радиолокационной системой управления. Последняя обеспечивает увеличенную дальность обнаружения воздушных целей.

Морская авиация Балтийского флота России ранее получила четыре модернизированных истребителя Су-30СМ2. Судна выполнили многокилометровый перелет с предприятия в Иркутске.