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Загадка перевала Дятлова: правдоподобная версия трагедии мастера спорта Аксельрода

Общество
Загадка перевала Дятлова: правдоподобная версия трагедии мастера спорта Аксельрода
perevaldyatlova.ru  /  Фото из материалов дела группы Дятлова

Москва, 2 февраля. Трагическая смерть тургруппы Игоря Дятлова, потрясшая Советский Союз в далеком 1959 году, до сих пор вызывает дискуссии и продолжает порождать легенды. Одну из правдоподобных версий случившегося выдвинул мастер спорта по туризму и участник поисковой группы Моисей Аксельрод.

Поисковый отряд Аксельрода был одним из первых, брошенных на поиски пропавших «дятловцев». Он был лично знаком со многими погибшими участниками похода, а также опытным туристом. Поэтому именно ему доверили заняться розыском.

Отряд Аксельрода вышел на палатку советских туристов 16 февраля 1959 года. Внутри никого не было. Однако в книге «Тайна перевала Дятлова» Николая Андреева указано, что на одном из скатов палатки поисковики увидели большие разрезы. В дальнейшем экспертиза установила, что их сделали изнутри. При этом на палатке, покрытой снегом, нашли фонарик, который даже не припорошило. Именно этот факт стал ключевым в версии, выдвинутой Аксельродом.

Загадка перевала Дятлова: правдоподобная версия трагедии мастера спорта Аксельрода
wikipedia.org / Soviet investigators / Общественное достояние

Дело в том, что с момента исчезновения тургруппы Дятлова осадков не было. Это значит, что фонарик оказался снаружи до того, как палатку засыпало снегом. На основании этого Аксельрод предположил, что причиной трагической смерти стала сошедшая лавина. Он также допускал, что сход снега мог произойти из-за внешнего толчка, спровоцированного военными маневрами или испытаниями техники.

Моисей Аксельрод объяснил и некоторые странности, связанные с «дятловцами». Например, от найденной палатки вели следы только восьми пар ног, а туристов было девять. Согласно гипотезе мастера спорта, один из погибших получил травму и остальные его несли. Вероятно, люди хотели отступить к лабазу (хозяйственное сооружение, сарай), но в темноте заблудились и погибли от переохлаждения. Эта причина смерти соответствует официальному заключению медэкспертизы.

Ранее американский писатель Дуглас Престон выдвинул иную версию событий, унесших жизнь молодых туристов. Публицист предположил, что группа Дятлова погибла из-за встречи с агентами ЦРУ.

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