ЦИФРРА: потребление водки в России увеличилось на два процента за 2021 год

Москва, 2 февраля. Потребление водки на душу населения выросло до пяти литров (на два процента) на человека по итогам прошлого года. Такие данные привели в Центре исследования федеральных и региональных рынков алкоголя.

Согласно данным Росалкогольрегулирования, объемы продаж всей спиртной продукции в стране увеличились на 0,7% (982 млн дал). Рынок водки стабилен в последние годы — продажи напитка либо не меняются, либо немного растут, рассказал «Известиям» глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.

«В РФ усложнился оборот медицинского спирта, который использовали в качестве сырья для изготовления нелегальной продукции. Это позволило увеличить долю легального оборота спиртного, в том числе водки. В целом на контрафактный оборот крепких напитков приходится порядка 30% рынка. В таких условиях сложно точно оценить потребление водки на душу населения», — отметил глава Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

По итогам прошлого года, регионами-лидерами по потреблению водки на человека остались Сахалинская и Магаданская области. В пятерку вошли Чукотка, Республика Коми и Карелия.

Члены российского парламента неоднократно предлагали ввести ограничения на продажу алкогольной продукции. Согласно одной из инициатив, спиртные напитки не должны реализовываться в выходные и праздники.