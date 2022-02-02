Венгрия обвинила Украину в нарушении прав национальных меньшинств

Москва, 2 февраля. Власти Украины на регулярной основе нарушают права национальных меньшинств в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В частности, в стране не соблюдаются права этнических венгров, считает Сийярто. По словам дипломата, речь идет не о разовых случаях нарушения, а о систематическом ущемлении на протяжении более чем пяти лет, пишет издание «Известия»

«Периодически украинский парламент вносит новые инициативы, которые еще больше сокращают права. И это то, что мы не можем принять. Всякий раз, когда с нашей стороны делается какой-либо жест или проходит встреча на высоком уровне, за этим обычно следуют дальнейшие шаги по ухудшению положения венгерской общины. То, что делают наши украинские друзья, невозможно понять», — уверен Сийярто.

Ранее президент России Владимир Путин провел официальную встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ходе общения стороны обсудили ряд вопросов экономического, торгового, и культурного взаимодействия.