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Венгрия обвинила Украину в нарушении прав национальных меньшинств

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 02:49
Политика
Венгрия обвинила Украину в нарушении прав национальных меньшинств
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 февраля. Власти Украины на регулярной основе нарушают права национальных меньшинств в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В частности, в стране не соблюдаются права этнических венгров, считает Сийярто. По словам дипломата, речь идет не о разовых случаях нарушения, а о систематическом ущемлении на протяжении более чем пяти лет, пишет издание «Известия»

«Периодически украинский парламент вносит новые инициативы, которые еще больше сокращают права. И это то, что мы не можем принять. Всякий раз, когда с нашей стороны делается какой-либо жест или проходит встреча на высоком уровне, за этим обычно следуют дальнейшие шаги по ухудшению положения венгерской общины. То, что делают наши украинские друзья, невозможно понять», — уверен Сийярто.

Ранее президент России Владимир Путин провел официальную встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ходе общения стороны обсудили ряд вопросов экономического, торгового, и культурного взаимодействия.

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