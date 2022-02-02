Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 03:15
03:01
Общество
Daily Express: два признака на лице сигнализируют о поражении печени
02:58
Армия
Military Watch признал превосходство российских Су-30СМ2 над западными аналогами
02:53
Общество
Загадка перевала Дятлова: правдоподобная версия трагедии мастера спорта Аксельрода
02:52
Общество
Врач Шугуев: «Омикрон» стал чаще вызывать симптомы обычной ОРВИ
02:51
Экономика
ЦИФРРА: потребление водки в России увеличилось на два процента за 2021 год
02:49
Политика
Венгрия обвинила Украину в нарушении прав национальных меньшинств
02:40
Происшествия
Курьер-велосипедист попал под колеса каршеринга в Выборгском районе Петербурга
02:39
Происшествия
Четыре человека серьезно пострадали при аварии на востоке Москвы
02:36
Общество
Вирусолог Чумаков предупредил о повышенном риске заражения «Омикроном» в очередях
02:35
Общество
Депутат ГД Бурматов перечислил основные причины появления стай бродячих собак
Все новости

Депутат ГД Бурматов перечислил основные причины появления стай бродячих собак

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 02:35
Общество
Депутат ГД Бурматов перечислил основные причины появления стай бродячих собак
pixabay.com

Москва, 2 февраля. Бродячие собаки нападают на людей во многих российских городах. С чем связано появление этих стай, рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Одной из причин появления бездомных собак депутат назвал коррупцию и некомпетентность чиновников. По его словам, они не занимаются решением проблемы и саботируют все предложения по борьбе со стаями, пишет Lenta.ru.

Некоторые россияне заводят собак на дачах летом, а зимой просто бросают их. Животные вынуждены искать пищу, объединяясь в стаи. Третьей причиной, по мнению Бурматова, является самовыгул. Хозяева отпускают любимцев на прогулку, а те могут скрещиваться с бездомными псами. Так происходит увеличение популяции.

«Бездомные собаки в чем провинились, если нападают здоровые холеные животные, которых выпустили побегать?» — отметил парламентарий.

Чтобы сократить численность бродячих собак, Бурматов предлагает запретить самовыгул. Еще одной мерой может стать стерилизация животных. Для этих целей следует развивать льготные программы в регионах.

Стаи бездомных собак держат в страхе жителей России. Жертвами их нападений становятся не только взрослые, но и дети. Встречи с бродячими животными боятся около 80 процентов жителей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депутат ГД Бурматов перечислил основные причины появления стай бродячих собак
госдума животные бродячие собаки
Комментировать