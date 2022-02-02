Депутат ГД Бурматов перечислил основные причины появления стай бродячих собак

Москва, 2 февраля. Бродячие собаки нападают на людей во многих российских городах. С чем связано появление этих стай, рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Одной из причин появления бездомных собак депутат назвал коррупцию и некомпетентность чиновников. По его словам, они не занимаются решением проблемы и саботируют все предложения по борьбе со стаями, пишет Lenta.ru.

Некоторые россияне заводят собак на дачах летом, а зимой просто бросают их. Животные вынуждены искать пищу, объединяясь в стаи. Третьей причиной, по мнению Бурматова, является самовыгул. Хозяева отпускают любимцев на прогулку, а те могут скрещиваться с бездомными псами. Так происходит увеличение популяции.

«Бездомные собаки в чем провинились, если нападают здоровые холеные животные, которых выпустили побегать?» — отметил парламентарий.

Чтобы сократить численность бродячих собак, Бурматов предлагает запретить самовыгул. Еще одной мерой может стать стерилизация животных. Для этих целей следует развивать льготные программы в регионах.

Стаи бездомных собак держат в страхе жителей России. Жертвами их нападений становятся не только взрослые, но и дети. Встречи с бродячими животными боятся около 80 процентов жителей.