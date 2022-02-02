Bloomberg: криптоактивы жителей России оцениваются в 16,5 трлн рублей

Москва, 2 февраля. Россияне владеют криптовалютой на общую сумму в 16,5 триллиона рублей, однако в целом объем соответствующего рынка оценивается властями в сотни миллионов долларов.

Полученные данные рассчитаны в январе прошлого года с помощью анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж, передает Bloomberg. Однако эта оценка может быть значительно выше, так как не все трейдеры разглашают свою деятельность, уточнил собеседник агентства.

«Россияне владеют криптовалютой, оцениваемой в более чем 16,5 триллиона рублей (214 миллиардов долларов). Эти данные были рассчитаны в прошлом месяце путем анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж, а также другой информации», — говорится в статье.

Если верить сведениям CoinMarketCap, объем мирового рынка криптовалют составляет 1,75 триллиона долларов. На Россию из этого числа приходится 12 процентов.

Регулирование криптовалюты и майнинга может принести хороший доход российскому бюджету, считают аналитики EMCD. В год налоговые поступления от этой деятельности могут приносить до 200 миллионов долларов.