Новые кадры драки сотрудницы уголовного розыска с инспекторами ГИБДД появились в Сети

Санкт-Петербург, 2 февраля. Видеозапись из отдела полиции, где инспекторы ГИБДД применили силу против сотрудницы уголовного розыска, ставит под сомнение версию потерпевшей о превышении полномочий при ее задержании.

По опубликованным кадрам видно, что женщина сначала толкнула одного из правоохранителей, затем попыталась нанести удар другому. После второй попытки полицейские не стали терпеть неадекватное поведение оперативницы и задержали ее, пишет РЕН ТВ. При этом она оказывала сопротивление, из-за чего, по предварительным данным, и получила увечья.

Конфликт в петербургском отделе полиции уже прокомментировали в региональном ГУ МВД. По факту инцидента проводится служебная проверка, в ходе которой будет дата объективная оценка действиям всех участников произошедшего.

Один из полицейских уже написал рапорт об этом инциденте. В нем он указал, что сотрудница уголовного розыска вела себя по-хамски, оскорбляя правоохранителей и других задержанных.