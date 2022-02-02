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Путин спрогнозировал возможные проблемы с газом в Европе к следующему году

Экономика
Путин спрогнозировал возможные проблемы с газом в Европе к следующему году
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 2 февраля. Европейские государства могут настигнуть проблемы с газовым топливом в следующем году. Соответствующий прогноз сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент газовые запасы в подземных хранилищах Европы опустели на 40% от своих объемов. В связи с этим уже в следующем году регион может столкнуться с проблемами с голубым топливом.

Однако, как отметил Путин, Венгрию это обойдет стороной, поскольку она получит дополнительные поставки газа. Об этом стало известно во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

«Объемы газа в ПХГ Европы где-то сократились до 40 примерно процентов физических объемов, и на следующий год будут проблемы, наверно, возникать у наших партнеров в Европе», — заявил президент.

Ранее Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели совместную пресс-конференцию. После нее политики продолжили общение в неформальной обстановке с бокалом шампанского.

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