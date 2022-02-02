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Российский посол Келин: Лондон за деньги поставляет Киеву списанное вооружение

Армия
Российский посол Келин: Лондон за деньги поставляет Киеву списанное вооружение
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Лондон, 2 февраля. Власти Великобритании избавляются от списанного вооружения, поставляя его за деньги на Украину. Соответствующее заявление сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат подчеркнул, что от поставок данного вооружения «не очень много будет пользы для украинских вооруженных сил». Однако, по словам Келина, это является жестом «солидарности» Лондона с Киевом, рассказал посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Британия поставляет туда оружие, она это делала и раньше. Она поставляет его за деньги, нам неизвестно, какие, небескорыстно, и поставляет списанное вооружение», — сообщил дипломат.

При этом среди вооружения, которое Великобритания предоставила Украине, числятся в том числе и аналоги американских переносных противотанковых комплексов «Джавелин». Однако, отметил Келлин, «это несколько укороченная модель», имеющая уменьшенную дальность ведения огня.

Помимо предоставляющего военную поддержку Лондона, Киев также пользуется помощью Варшавы, которая выразила готовность направить на Украину ПЗРК Grom и партию беспилотников. Тем не менее военный эксперт Алексей Леонков считает, что Польша лишь играет на публику.

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