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Сборная России сыграет против Украины в 1/2 финала Евро-2022 по мини-футболу

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 01:49
Спорт
Сборная России сыграет против Украины в 1/2 финала Евро-2022 по мини-футболу
ANP/EPA/TASS  /  Gerrit van Keulen

Амстердам, 2 февраля. Игроки сборной России по мини-футболу одержали победу над Грузией со счетом 3:1 в матче полуфинала чемпионата Европы. За путевку в финальный этап первенства россияне сыграют против команды Украины.

Отечественные футболисты в пятый раз кряду пробиваются в полуфинал чемпионата Европы, пишет RT. В прошлой встрече в рамках плей-офф подопечные Сергея Скоровича победили грузинскую сборную благодаря дебютному голу Артема Ниязова и дублю Ивана Чишкалы.

Следующим соперником команды станет Украина, которая в матче 1/4 финала одержала верх над Казахстаном со счетом 5:3. Примечательно, что украинцы впервые с 2005 года попали в квартет сильнейших на континентальном первенстве. Матч за выход в финал состоится 4 февраля.

В недавней встрече группового этапа Евро-2022 российские футболисты победили Польшу. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу команды Сергея Скоровича.

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мини-футбол Россия и украина евро-2022
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