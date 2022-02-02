Грубое заявление Псаки о России и курах в очередной раз доказало некомпетентность США

Вашингтон, 2 февраля. Ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины лежит на России, уверена пресс-секретарь США Джен Псаки. Она грубо сравнила Россию с лисой, которая кричит с крыши курятника.

Псаки ответила на вопрос о наличии в Вашингтоне «сочувственного» отношения к требованию России в сфере безопасности — о гарантиях нерасширения НАТО на восток. При этом пресс-секретарь не смогла придумать никакого нового сравнения и использовала аллегорию, которую ранее уже приводил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта», — туманно заявила Псаки.

Она имела в виду, что Россия-лиса якобы стоит перед украинцами-курами и кричит о страхе перед ними. И это, по ее словам, не следует интерпретировать как декларацию факта.

При этом Псаки умолчала, что России на самом деле нужны гарантии безопасности, ведь США и НАТО уже давно накачивают Украину как вооружением, так и дополнительной военной силой. Альянс располагает свои мощности прямо на границе с Россией, открыто провоцируя ее.

Зато пресс-секретарь не забыла упомянуть о неких «100 тысячах военных России», которые якобы находятся возле Украины. И если в первом случае действия НАТО видны и не поддаются сомнению, то Москва обвиняется бездоказательно. Никаких аргументов в пользу того, что РФ действительно агрессирует в отношении Украины, приведено так и не было — информация ограничивается спорными «источниками» в западных СМИ.

В таком случае заявление Псаки может раскритиковать любой из политических дилетантов. На чаши весов поставлены разные по массивности злодеяний стороны. И нелогичность в словах официального представителя Белого дома только демонстрирует некомпетентность властей страны.

Недавно постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что сообщения о «100 тысячах российских военных» являются простым надумыванием США. По его словам, сам он никогда не слышал о подобных цифрах.