Рамзан Кадыров выступил за возвращение семьи Янгулбаевых на территорию России

Грозный, 2 февраля. Беглая семья Янгулбаевых должна вернуться обратно в Россию. Об этом в своем Instagram-аккаунте заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Скандал вокруг Янгулбаевых разгорелся из-за созданного ими Telegram-канала, распространявшего экстремистские материалы. Чеченский лидер в частности обратился к тем странам, которые «приютили» семейство.

«Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше… вернуть (их — прим. ФАН) в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет», — сообщил Кадыров.

Ранее Кадыров в социальных сетях выступил с обращением к Госдепу США. Глава республики посоветовал дипломатическому ведомству научится соблюдать права человека и открыть глаза на творящиеся бесчинства в своей стране.