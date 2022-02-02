Захарова поблагодарила посольство в Коломбо за возвращение осужденных на Шри-Ланке россиян

Москва, 2 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила в своем личном блоге всех причастных к освобождению россиян из Шри-Ланке, которых задержали за сбор насекомых.

Само дело было изначально абсурдным. Однако благодаря усилиям дипломатов и меценату Фаттаху Шодиеву, чей благотворительный фонд взял на себя ответственность за выплату огромного штрафа, все осталось позади, отметила Захарова.

«Огромное спасибо всему нашему посольству в Коломбо, Послу Юрию Материю и меценату Фаттаху Шодиеву за то, что эта невероятная история завершилась, и россияне вернулись на Родину. Те самые, которых арестовали власти Шри-Ланки за "собирание жуков"», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Российским гражданам, собиравшим жуков на Шри-Ланке, грозило тюремное заключение. Их обязали выплатить штраф более 3 млн рублей до 1 марта.