Подросток погиб во время стрельбы у школы в американском штате Миннесота

Вашингтон, 2 февраля. Полиция разыскивает злоумышленника, открывшего стрельбу у здания школы в штате Миннесота. В результате происшествия погиб один ученик, еще один подросток тяжело ранен.

После стрельбы преступник скрылся с места происшествия. Прибывшие к школе правоохранители обнаружили на тротуаре двух несовершеннолетних с огнестрельными ранениями.

«К сожалению, один из учеников скончался от ран, другой остается в критическом состоянии», — рассказал начальник полиции города Ричфилд Джей Хенторн.

Школа, где произошла стрельба, находится на территории предместья крупного города Миннеаполиса. Учениками учреждения являются 200 человек, среди которых малыши детсадовского возраста,

Стрельба с летальным исходом ранее произошла на юго-западе Германии. Злоумышленники открыли огонь по сотрудникам полиции, в результате чего два правоохранителя скончались.