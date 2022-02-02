Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 01:44
01:36
Политика
Рамзан Кадыров выступил за возвращение семьи Янгулбаевых на территорию России
01:27
Общество
Правозащитники ФБР призвали США отказаться от смертной казни и не губить жизни людей
01:16
Политика
Захарова поблагодарила посольство в Коломбо за возвращение осужденных на Шри-Ланке россиян
01:06
Происшествия
Очередной прорыв трубы произошел в Выборгском районе Петербурга
01:04
Происшествия
Подросток погиб во время стрельбы у школы в американском штате Миннесота
00:58
Общество
Академик РАН Тутельян призвал больных с COVID-19 отказаться от острой пищи
00:49
Происшествия
Петербургские спасатели ликвидировали возгорание площадью в 100 квадратных метров
00:49
Общество
Газета The Sun перечислила редкие симптомы заражения омикрон-штаммом
00:47
Армия
Пентагон не готов объявить о переброске американских войск в Европу
00:43
Происшествия
Полиция разыскивает надругавшихся над памятником ВОВ в Подмосковье
Все новости

Подросток погиб во время стрельбы у школы в американском штате Миннесота

Происшествия
Подросток погиб во время стрельбы у школы в американском штате Миннесота
flickr.com  /  Radek Kucharski

Вашингтон, 2 февраля. Полиция разыскивает злоумышленника, открывшего стрельбу у здания школы в штате Миннесота. В результате происшествия погиб один ученик, еще один подросток тяжело ранен.

После стрельбы преступник скрылся с места происшествия. Прибывшие к школе правоохранители обнаружили на тротуаре двух несовершеннолетних с огнестрельными ранениями.

«К сожалению, один из учеников скончался от ран, другой остается в критическом состоянии», — рассказал начальник полиции города Ричфилд Джей Хенторн.

Школа, где произошла стрельба, находится на территории предместья крупного города Миннеаполиса. Учениками учреждения являются 200 человек, среди которых малыши детсадовского возраста,

Стрельба с летальным исходом ранее произошла на юго-западе Германии. Злоумышленники открыли огонь по сотрудникам полиции, в результате чего два правоохранителя скончались.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Подросток погиб во время стрельбы у школы в американском штате Миннесота
сша стрельба школа
Комментировать