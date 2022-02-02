Пентагон не готов объявить о переброске американских войск в Европу

Вашингтон, 2 февраля. Пентагон не готов анонсировать начало переброски дополнительных войск в Европу в связи с украинским кризисом, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

Таким образом Кирби ответил на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга. Он заявил, что на сегодняшний день Пентагон не готов говорить о переброске американского военного контингента в европейские страны.

«На сегодняшний день мы не готовы сделать объявление по поводу каких-либо приказов о переброске или размещении войск в связи с ситуацией на Украине», — сказал пресс-секретарь.

В минувшую пятницу президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время направит дополнительные силы в Восточную Европу из-за эскалации обстановки вокруг Украины. Вместе с этим в Пентагоне 31 января отметили, что не получали подобных приказов от Белого дома.