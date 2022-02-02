Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 01:43
01:36
Политика
Рамзан Кадыров выступил за возвращение семьи Янгулбаевых на территорию России
01:27
Общество
Правозащитники ФБР призвали США отказаться от смертной казни и не губить жизни людей
01:16
Политика
Захарова поблагодарила посольство в Коломбо за возвращение осужденных на Шри-Ланке россиян
01:06
Происшествия
Очередной прорыв трубы произошел в Выборгском районе Петербурга
01:04
Происшествия
Подросток погиб во время стрельбы у школы в американском штате Миннесота
00:58
Общество
Академик РАН Тутельян призвал больных с COVID-19 отказаться от острой пищи
00:49
Происшествия
Петербургские спасатели ликвидировали возгорание площадью в 100 квадратных метров
00:49
Общество
Газета The Sun перечислила редкие симптомы заражения омикрон-штаммом
00:47
Армия
Пентагон не готов объявить о переброске американских войск в Европу
00:43
Происшествия
Полиция разыскивает надругавшихся над памятником ВОВ в Подмосковье
Все новости

Пентагон не готов объявить о переброске американских войск в Европу

Армия
Пентагон не готов объявить о переброске американских войск в Европу
flickr.com/US Air Force  /  U.S. Air Force Photo/Master Sgt. Ben Bloker

Вашингтон, 2 февраля. Пентагон не готов анонсировать начало переброски дополнительных войск в Европу в связи с украинским кризисом, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

Таким образом Кирби ответил на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга. Он заявил, что на сегодняшний день Пентагон не готов говорить о переброске американского военного контингента в европейские страны.

«На сегодняшний день мы не готовы сделать объявление по поводу каких-либо приказов о переброске или размещении войск в связи с ситуацией на Украине», — сказал пресс-секретарь.

В минувшую пятницу президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время направит дополнительные силы в Восточную Европу из-за эскалации обстановки вокруг Украины. Вместе с этим в Пентагоне 31 января отметили, что не получали подобных приказов от Белого дома.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Пентагон не готов объявить о переброске американских войск в Европу
украина сша пентагон
Комментировать