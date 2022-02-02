Полиция разыскивает надругавшихся над памятником ВОВ в Подмосковье

Старая Купавна, 2 февраля. Группа неизвестных лиц совершила акт вандализма по отношению к мемориалу, посвященному павшим героям в Великой Отечественной войне. Инцидент произошел в городе Старая Купавна.

Преступники отбили у памятника голову и скрылись в неизвестном направлении. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных опросов. Проводится комплекс-следственно розыскных мероприятий, направленный на установление личностей подозреваемых и их поимку.

Недавно в Уссурийске пьяный мужчина потушил Вечный огонь мемориала, посвященный Великой Отечественной войне. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).