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Происшествия
Полиция разыскивает надругавшихся над памятником ВОВ в Подмосковье
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Полиция разыскивает надругавшихся над памятником ВОВ в Подмосковье

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 00:43
Происшествия
Полиция разыскивает надругавшихся над памятником ВОВ в Подмосковье
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области

Старая Купавна, 2 февраля. Группа неизвестных лиц совершила акт вандализма по отношению к мемориалу, посвященному павшим героям в Великой Отечественной войне. Инцидент произошел в городе Старая Купавна.

Преступники отбили у памятника голову и скрылись в неизвестном направлении. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных опросов. Проводится комплекс-следственно розыскных мероприятий, направленный на установление личностей подозреваемых и их поимку.

Недавно в Уссурийске пьяный мужчина потушил Вечный огонь мемориала, посвященный Великой Отечественной войне. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

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вандализм подмосковье мемориал вов осквернение памятника
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