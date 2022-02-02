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Экономист Ткаченко предложил ввести альтернативу программе маткапитала

Экономика
Экономист Ткаченко предложил ввести альтернативу программе маткапитала
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 февраля. Изначально программа материнского капитала значительно подстегнула рождаемость в России, однако на данный момент она постепенно теряет востребованность. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что проблема заключается в недостаточно прозрачной политике пролонгирования и расширения материнского капитала. По словам Ткаченко, российским властям стоит рассмотреть введение универсальных пособий на ребенка, которые бы не зависели от уровня дохода семьи. Как отметил профессор РЭШ Евгений Яковлев, у россиян пропал стимул рожать вторых и последующих детей, передает РБК.

«С моей точки зрения, рациональнее было бы ввести более пропорциональное выделение субсидии — за первых детей в размере, например, одной трети от размера капитала на вторых и последующих», — добавил он.

Помимо этого, ранее стало известно, что с февраля в России повысится размер материнского капитала. Так, сумма выплат за первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, а пособие за второго — 693,1 тысячи рублей.

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