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Минсельхоз России приостановил экспорт аммиачной селитры до 1 апреля 2022 года

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 00:26
Экономика
Минсельхоз России приостановил экспорт аммиачной селитры до 1 апреля 2022 года
Global Look Press  /  Dirceu Portugal / Keystone Press Agency

Москва, 2 февраля. Экспорт аммиачной селитры приостановлен до 1 апреля текущего года. О соответствующем распоряжении сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.

Подобное решение принято в связи с дополнительной потребностью в аммиачной селитре на внутреннем рынке. В настоящий момент в ней нуждаются как сельхозтоваропроизводители, так и промышленные предприятия, отметили в ведомстве. В частности, повышенный спрос на азотные удобрения уже формируется в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

«Таким образом, ограничение экспорта позволит обеспечить отечественных аграриев необходимым количеством аммиачной селитры в период ее максимальных закупок — с января по март, а также предотвратить рост цен на данный вид удобрений в условиях активного спроса», — сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Необходимость подобной меры ранее обсуждали в Правительстве РФ. Отмечалось, что после окончания срока эмбарго в кратчайшее время необходимо нагнать плановые объемы экспорта.

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экспорт минсельхоз аммиачная селитра временный запрет
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