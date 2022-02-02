Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 00:14
00:02
Общество
ВОЗ: после «Омикрона» может наступить жизнь без карантина
00:02
Общество
Украинский ракетный катер «Прилуки» восьмой год служит без снарядов
23:56
Весь мир
Аркатов о контрабандных схемах португальских миротворцев в ЦАР: генсек ООН не мог не знать
23:54
Происшествия
Петербургские инспекторы ГИБДД избили сотрудницу МВД из-за удостоверения и пистолета
23:51
Происшествия
Две иномарки столкнулись на пересечении улиц Ткачей и Бабушкина в Петербурге
23:49
Политика
Белый дом: Байден готов к активному участию в урегулировании напряженности вокруг Украины
23:43
Политика
Небензя обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений
23:42
Политика
Читатели Times поддержали Небензю в споре с постпредом США на заседании СБ ООН
23:38
Весь мир
Новые власти Буркина-Фасо внесли изменения в Конституцию страны
23:34
Политика
Премьер Великобритании Джонсон планирует созвониться с Путиным 2 февраля
Все новости

ВОЗ: после «Омикрона» может наступить жизнь без карантина

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 00:02
Общество
ВОЗ: после «Омикрона» может наступить жизнь без карантина
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 февраля. Волна заражений омикрон-штаммом будет достаточно мощной, но кратковременной. Такой прогноз озвучил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По мнению специалиста, именно после сильной волны «Омикрона» может наступить жизнь без локдаунов и карантинов. Поспособствовать такому развитию сможет вакцинация.

Клюге отметил, что все существующие на сегодня вакцины обладают высокой эффективностью против омикрон-штамма. Также представитель ВОЗ добавил, что работа над одобрением российской вакцины «Спутник V» продолжается. Он подчеркнул, что в РФ сосредоточены феноменальные возможности в вопросе производства вакцин от коронавируса.

«ВОЗ направит в РФ инспекционную комиссию в феврале», — рассказал ТАСС Клюге.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предположили, что «Омикрон» может стать своеобразным спасением от пандемии. Свою точку зрения эксперты объяснили тем, что инфицированные этим штаммом пациенты переносят болезнь в легкой форме.

Вернуться назад
Все новости / Общество / ВОЗ: после «Омикрона» может наступить жизнь без карантина
воз пандемия коронавирус омикрон
Комментировать