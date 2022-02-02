ВОЗ: после «Омикрона» может наступить жизнь без карантина

Москва, 2 февраля. Волна заражений омикрон-штаммом будет достаточно мощной, но кратковременной. Такой прогноз озвучил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По мнению специалиста, именно после сильной волны «Омикрона» может наступить жизнь без локдаунов и карантинов. Поспособствовать такому развитию сможет вакцинация.

Клюге отметил, что все существующие на сегодня вакцины обладают высокой эффективностью против омикрон-штамма. Также представитель ВОЗ добавил, что работа над одобрением российской вакцины «Спутник V» продолжается. Он подчеркнул, что в РФ сосредоточены феноменальные возможности в вопросе производства вакцин от коронавируса.

«ВОЗ направит в РФ инспекционную комиссию в феврале», — рассказал ТАСС Клюге.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предположили, что «Омикрон» может стать своеобразным спасением от пандемии. Свою точку зрения эксперты объяснили тем, что инфицированные этим штаммом пациенты переносят болезнь в легкой форме.