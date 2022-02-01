Белый дом: Байден готов к активному участию в урегулировании напряженности вокруг Украины

Вашингтон, 1 февраля. Президент США Джозеф Байден готов к более энергичному личному участию в налаживании украинского кризиса в случае необходимости. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге для журналистов.

В ходе беседы сотрудники прессы поинтересовались у Псаки, может ли Байден последовать примеру премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который посетил Киев с официальным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Аналогичный вопрос прозвучал и насчет главы Франции Эммануэля Макрона, который хочет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

«Наш президент абсолютно открыт этому, если будет решено, что это имеет смысл и является самым конструктивным шагом вперед», — подчеркнула Псаки.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен провели встречу в Женеве, которую Госдеп назвал откровенной. В ходе контактов глава МИД США заявил своему визави о готовности Вашингтона к серьезной дипломатической работе, пишет RT.