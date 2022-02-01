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Небензя обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений

Политика
Небензя обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 1 февраля. Руководство Украины не приложило никаких усилий к тому, чтобы выполнить пункты Минских соглашений. Об этом сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Дипломат считает, что по прошествии длительного времени и вопреки риторике Киева, Украина не сделала ни одного шага для урегулирования конфликта. Небензя подчеркнул, что предстоящая встреча будет посвящена не «соблюдению», а «невыполнению» Минских соглашений.

«Чем больше проходит времени, тем больше, к сожалению, Донбасс отдаляется от Киева. К сожалению, несмотря на заявления украинских властей, что они соблюдают урегулирование, в целом Киев не совершил ни одного движения для соблюдения обязательств по минским соглашениям», — сообщил Небензя.

Также постпред РФ в ООН опроверг многочисленные сообщения стран Запада о якобы концентрации российских военных на границе с Украиной. Небензя указал, что военнослужащие армии РФ находятся в местах постоянной дислокации.

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