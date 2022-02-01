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Читатели Times поддержали Небензю в споре с постпредом США на заседании СБ ООН

Политика
Читатели Times поддержали Небензю в споре с постпредом США на заседании СБ ООН
Global Look Press  /  Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Москва, 1 февраля. Российский постпред при ООН Василий Небензя резко ответил на обвинения американской коллеги Линды Томас-Гринфилд на заседании Совбеза по украинскому кризису.

Газета Washington Post ранее написала о словесной перепалке между дипломатами России и США. Согласно информации журналистов, Томас-Гринфилд заявила, что Москва якобы «пытается выставить Киев агрессором», а Небензя ответил, что провокатором в этой ситуации выступает Вашингтон.

Российский постпред также ответил на заявления США о «планах» Москвы вторгнуться на территорию соседнего государства. Он назвал подобные сообщения ложью, добавив, что ни один российский политик или общественный деятель «не говорил, что мы хотим напасть на Украину».

Читатели британской газеты Times встали на сторону российского дипломата. Так, один из пользователей предложил Вашингтону поставить себя на место Москвы в сложившейся ситуации.

«Но при этом мы, Запад, почему-то рассчитываем, что русские никак не ответят. А как бы США отреагировали, если бы то же самое стряслось в Мексике?» — поинтересовался он.

Другой читатель предположил, что американские власти целенаправленно провоцируют масштабный конфликт, чтобы отвлечь внимание от провальной внутренней политики.

«Байден (президент США Джо Байден — Прим. ФАН.) напрашивается на войну, чтобы отвлечь публику от внутренних провалов», — говорится в сообщении.

Другой пользователь, напомнил об угрозах президента Украины Владимира Зеленского «отобрать» Крым силой и размещении значительной части вооруженных сил на границе с Донбассом.

Заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису прошло в минувший понедельник. Небензя был вынужден пропустить выступление представителя Киева из-за встречи генсеком организации Антониу Гутеррешем.

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Все новости / Политика / Читатели Times поддержали Небензю в споре с постпредом США на заседании СБ ООН
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