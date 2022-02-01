Аркатов о контрабандных схемах португальских миротворцев в ЦАР: генсек ООН не мог не знать

В конце 2021 года полиция Лиссабона раскрыла контрабандную сеть, выстроенную португальским контингентом многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР. На протяжении двух лет военные переправляли в Европу золото, алмазы и даже наркотики. В работе преступной сети, как считают политические эксперты, может быть замешан даже генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

Отсутствие реакции со стороны главы международной организации свидетельствует о заинтересованности последнего в сохранении мандата миротворцев, что вызывает раздражение населения Центральноафриканской Республики. Жители до сих пор требуют немедленного вывода «голубых касок», так как последние вместо защиты от боевиков, занимаются разграблением природных богатств государства.

О том, как контингент ООН наживается на страданиях населения, взаимодействует с боевиками различных группировок и почему их преступления покрывает генеральный секретарь, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Когда жажда наживы дороже человеческой жизни

Согласно мандату Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, главной целью контингента многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в ЦАР являются обеспечение государственной безопасности и защита населения от боевиков различных группировок. Однако на деле миротворцы часто пренебрегают поставленными перед ними задачами, занимаясь откровенными преступлениями — сексуальным насилием, убийствами и грабежами. Подробнее об этом можно прочитать в расследовании ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Отдельного внимания заслуживает незаконная добыча и торговля ценными ресурсами Центральноафриканской Республики. Неоднократно появлялись сообщения о том, что «голубые каски», вместо обеспечения защиты населения, вывозят добытые минералы и металлы.

Так было в марте 2021 года, когда новостной портал Bangui Newska в Twitter опубликовал фото перевернутого бронеавтомобиля МИНУСКА, вокруг которого оказались разбросаны зеленые мешки. По словам автора снимка, внутри находится дорогостоящий минерал — кобальт.

En plus de leur inutilité en Afrique, voici ce qu'ils savent faire de mieux: voler la richesse du pays. Ici un camion blindé de l'ONU se renverse . À l'intérieur se trouve des sacs de cobalt. pic.twitter.com/awALLmzCX9 — Bangui Newska (@newskarov) March 9, 2021

Уникальная кимберлитовая трубка префектуры Вакага

При этом ЦАР также богата ураном, нефтью, золотом и алмазами. Последние, к слову, стали очень серьезной строкой дохода для иностранного контингента, прибывающего в республику. Речь идет о разработке месторождения в районе Кванда Джалле (Ouanda Djalle).

Нельзя сказать, что указанная кимберлитовая трубка выдает огромное количество камней. Однако найденные в ее недрах минералы отличаются довольно крупными размерами, что значительно поднимает стоимость конечного продукта после обработки.

Кванда Джалле представляет собой довольно обширную аллювиальную алмазную зону на северно-востоке республики, неподалеку от границы с Суданом. Время от времени она переходила, что называется, из рук в руки, но практически никогда не участвовала в формировании бюджета ЦАР.

К примеру, в 2006 году область захватили боевики «Союза демократических сил за возрождение» (UFDR) во главе с Мишелем Джотодией. Радикалы вынудили местных рабочих продолжить добычу, зарабатывая на месторождении. Чуть позже регион зачистили французские военнослужащие, находящиеся в стране.

ИА «Политика Сегодня». / Пресс-служба администрации Архангельской области

Таким образом они помогли действующему президенту Франсуа Бозизе вернуть контроль над территорией. Однако неоколониалистов не интересовало благосостояние населения, Париж получал довольно крупный процент с продаж минералов.

Теневая деятельность португальцев

В очередной раз ситуация изменилась после прихода к власти неугодного Франции Фостен-Арканжа Туадера, который решил выстроить суверенное, развивающееся государство. Бывшая метрополия спровоцировала новый кризис безопасности, и большая часть территории страны, в том числе область Кванда Джалле, перешла под контроль боевиков.

Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

К этому времени в регионе уже два года действовали сотрудники МИНУСКА, успевшие провести «разведку» территории и обратившие внимание на природные богатства африканского государства. В 2017 году на их подозрительную активность впервые обратило внимание местное население. Там часто начал появляться португальский контингент «голубых касок».

По мнению независимого политолога и общественного деятеля Ивана Аркатова, именно тогда миротворцы начали выполнять экономическую, а не военную функцию.

«При этом у меня возник вопрос: они начали добывать на территории указанного месторождения алмазы в собственных интересах или в интересах руководства собственной страны, а может даже кого-то из представителей Евросоюза. Эта практика показывает классический подход "белого цивилизованного человека" к африканским народам и государствам. То есть это в первую очередь использование в сугубо личных экономических интересах и все. О роли безопасности они сразу забыли. Единственное, что эти люди хорошо умеют, — грабить подчиненные народы, и рассказывают сказки о цивилизующей миссии. Тут можно вспомнить о коррупционном скандале конца 2021 года, когда в Лиссабоне вскрылась серая схема вывоза и продажи центральноафриканских ресурсов португальскими миротворцами. Это все звенья одной цепи», — подчеркнул политолог.

Эксперт напомнил о случае, произошедшем в начале ноября 2021 года, когда полиция европейской страны вскрыла крупную контрабандную схему национального контингента МИНУСКА.

vk.com / Иван Аркатов

Сотрудники многопрофильной комплексной миссии незаконно доставляли наркотики, алмазы и золото из ЦАР в Европу, переправляя товар военно-транспортными самолетами международной организации.

«Я думаю, руководство ООН точно знало об этой схеме, потому что если при вылете из ЦАР грузы "голубых касок" не досматриваются, то уже по прибытии в Европу совершенно точно. Скорее всего, началась какая-то дележка, кто-то что-то узнал или определенные лица стали невыгодны на определенных позициях, поэтому ситуацию "случайно" спустили полиции», — объяснил аналитик.

Покровительство высших чинов ООН

При этом Иван Аркатов обратил внимание на практически полное отсутствие реакции со стороны высшего руководства Организации Объединенных Наций, в частности генерального секретаря Антониу Гутерреша.

«В этой ситуации необходимо напомнить, что он выходец из Португалии, родился в Лиссабоне, был премьер-министром страны и уже потом занял пост генсека. То есть довольно известный человек, имеющий на родине обширные связи в политических и бизнес кругах. Поэтому вполне можно предположить — в настоящее время он разбирается в том, что происходит, и попытается сформулировать свою позицию. И на мой взгляд, он вполне косвенно или даже напрямую может быть связан с незаконной добычей золота и алмазов в ЦАР, с той самой схемой», — допустил собеседник ФАН.

wikipedia.org / PD

По словам эксперта, какую бы стратегию защиты не выбрал Гутерреш, преступления португальского контингента нанесут существенный репутационный ущерб его карьере.

«В данной ситуации, какое бы слово он не сказал, оно скорее всего сыграет уж точно не в его пользу. Он конечно постарается до поры до времени максимально отстраняться от этой темы, но рано или поздно ему придется ответить», — заключил Аркатов.

Другими словами, португальский контингент МИНУСКА стал мощной криминальной структурой и под прикрытием влиятельного покровителя, а также дипломатического иммунитета, организовал черный рынок и целую сеть контрабандных поставок оружия, наркотиков и нелегально добытых ресурсов.

Свет надежды

Но даже несмотря на бесчинства миротворческого контингента, решающего личные экономические проблемы вместо защиты населения, республика справилась с кризисом безопасности и нивелировала угрозу, исходящую от боевиков различных группировок. Огромную помощь Банги в этом вопросе оказали российские инструкторы, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера» — они обучили бойцов национальных сил обороны основам ведения современных боевых действий и предоставили необходимые сведения для организации и проведения антитеррористических операций.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Пока главной проблемой для местного командования остается сохраняемое Советом безопасности ООН оружейное эмбарго, не позволяющее в полной мере провести модернизацию армии. По мнению членов ряда гражданских платформ ЦАР, чиновники международной организации намеренно сохраняют ограничительные меры, чтобы продлевать присутствие МИНУСКА и продолжать грабить страну.