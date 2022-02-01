Новые власти Буркина-Фасо внесли изменения в Конституцию страны

Уагадугу, 1 февраля. Новое правительство Буркина-Фасо внесло изменения в основной закон республики. Об этом сообщает новостной ресурс Mehari – Post.

В Конституцию страны вошли поправки, согласно которым организация «Патриотическое движение за защиту и восстановление» (Patriotic Movement for Safeguard and Restoration или MPSR) провозглашена «центральным органом, определяющим и направляющим политику безопасности, экономики, социальной политики, развития и восстановления территориальной целостности государства».

#Burkina ????????: La constitution est retablie mais modifiée en décrétant le #MPSR comme « l’organe central de définition et d’orientation de la politique sécu, économique, sociale, de développement et de la restauration de l’intégrité territoriale ».#foryou, #f4,#fyp, #Pourtoi pic.twitter.com/GIgATbm9QN — Mehari - Post (@MehariPost) February 1, 2022

Ранее стало известно, что возглавивший переворот в Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба назначен временным правительством президентом африканской республики. До этого офицер выступил в эфире национального телевидения и впервые обратился к нации. Он призвал жителей сплотиться перед лицом террористической угрозы и сделать все возможное для возвращения страны к нормальной конституционной жизни.

В то же время, руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), недовольное выстраиванием нового курса государства, приостановило членство Буркина-Фасо в организации.