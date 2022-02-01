Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 00:13
00:02
Общество
ВОЗ: после «Омикрона» может наступить жизнь без карантина
00:02
Общество
Украинский ракетный катер «Прилуки» восьмой год служит без снарядов
23:56
Весь мир
Аркатов о контрабандных схемах португальских миротворцев в ЦАР: генсек ООН не мог не знать
23:54
Происшествия
Петербургские инспекторы ГИБДД избили сотрудницу МВД из-за удостоверения и пистолета
23:51
Происшествия
Две иномарки столкнулись на пересечении улиц Ткачей и Бабушкина в Петербурге
23:49
Политика
Белый дом: Байден готов к активному участию в урегулировании напряженности вокруг Украины
23:43
Политика
Небензя обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений
23:42
Политика
Читатели Times поддержали Небензю в споре с постпредом США на заседании СБ ООН
23:38
Весь мир
Новые власти Буркина-Фасо внесли изменения в Конституцию страны
23:34
Политика
Премьер Великобритании Джонсон планирует созвониться с Путиным 2 февраля
Все новости

Премьер Великобритании Джонсон планирует созвониться с Путиным 2 февраля

Политика
Премьер Великобритании Джонсон планирует созвониться с Путиным 2 февраля
wikimedia.org  /  Flickr/CC BY 2.0

Лондон, 1 февраля. Телефонный разговор между Борисом Джонсоном и российским президентом должен состояться 2 февраля. Соответствующее заявление сделал британский премьер-министр во вторник.

Борис Джонсон выступил перед журналистами после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Один из представителей СМИ поинтересовался, когда премьер собирается созвониться с Владимиром Путиным.

«Я поговорю с ним завтра», — отметил Джонсон.

Изначально телефонный разговор должен был состояться еще 31 января. Но беседу с Путиным пришлось отложить, так как Джонсон отвечал на вопросы депутатов парламента по поводу скандала с вечеринками на Даунинг-стрит.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел созвониться с президентом Владимиром Путиным 1 февраля. Но по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, разговор не был запланирован.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Премьер Великобритании Джонсон планирует созвониться с Путиным 2 февраля
Владимир Путин Борис Джонсон переговоры
Комментировать