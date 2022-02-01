Премьер Великобритании Джонсон планирует созвониться с Путиным 2 февраля

Лондон, 1 февраля. Телефонный разговор между Борисом Джонсоном и российским президентом должен состояться 2 февраля. Соответствующее заявление сделал британский премьер-министр во вторник.

Борис Джонсон выступил перед журналистами после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Один из представителей СМИ поинтересовался, когда премьер собирается созвониться с Владимиром Путиным.

«Я поговорю с ним завтра», — отметил Джонсон.

Изначально телефонный разговор должен был состояться еще 31 января. Но беседу с Путиным пришлось отложить, так как Джонсон отвечал на вопросы депутатов парламента по поводу скандала с вечеринками на Даунинг-стрит.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел созвониться с президентом Владимиром Путиным 1 февраля. Но по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, разговор не был запланирован.