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Нападающий ЦСКА Чалов проведет остаток сезона в швейцарском «Базеле»

Спорт
Нападающий ЦСКА Чалов проведет остаток сезона в швейцарском «Базеле»
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Базель, 1 февраля. Форвард московского ЦСКА Федор Чалов перешел в «Базель» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского клуба.

За основу ЦСКА Чалов выступает с 2017 года. За это время он провел 149 матчей в составе красно-синих, забил 49 голов и отдал 33 результативные передачи. Нападающий лично поделился впечатлением от смены клубной прописки, заявив, что счастлив оказаться в «Базеле».

«Я счастлив быть здесь. Надеюсь, проведу много матчей и забью много голов. Буду делать все возможное для этой команды», — сказал Чалов в интервью, которое опубликовано в Twitter-аккаунте швейцарского клуба.

Вчера появилась информация, что игрок московского «Спартака» Эсекьель Понсе проведет остаток сезона в испанской Примере. Красно-белые договорились с клубом «Эльче» об аренде 24-летнего футболиста с правом выкупа.

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