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Джонсон и Зеленский предупредили Россию о последствиях в случае эскалации на Украине

Политика
Джонсон и Зеленский предупредили Россию о последствиях в случае эскалации на Украине
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 1 февраля. Россию ожидают серьезные последствия в случае эскалации напряженности на Украине. Такое заявление сделали президент страны Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Они подчеркнули, что любое нарастание напряженности на Украине станет «огромной стратегической ошибкой» для России. Как отметили Джонсон и Зеленский, подобное развитие событий будет иметь для Москвы «серьезные гуманитарные последствия». Об этом британский и украинский политики сообщили по итогам переговоров в Киеве.

«Премьер-министр объявил о выделении 88 миллионов фунтов стерлингов нового финансирования для содействия усилиям по повышению устойчивости Украины и снижению зависимости от российских поставок энергоносителей», — говорится в сообщении канцелярии Джонсона.

Ранее британский премьер-министр посетил Киев для проведения переговоров с украинским главой Владимиром Зеленским. Однако Джонсон опозорился, когда президент ожидал его на ковровой дорожке.

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