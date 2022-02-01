Гражданское движение Talitha Koum обвинило главу оппозиции ЦАР в связях с боевиками

Банги, 1 февраля. Бывший кандидат в президенты ЦАР, глава оппозиционной коалиции COD-2020 Анисе Жорж Дологеле сотрудничает с Францией и боевиками из конгломерата группировок «Коация патриотов за перемены» (CPC). Об этом со ссылкой на заявление общественного движения Talitha Koum сообщили сотрудники издания Lafraternite2011.

«В тот момент, когда правительство предпринимает усилия по освобождению страны от членов радикального бандформирования, курируемого Француа Бозизе, появляется политический противник действующих властей Анисе Жорж Дологеле. Он намеренно тормозит попытки официальной Банги запустить общенациональный диалог, защищая тем самым боевиков», — заявляют представители гражданской платформы.

По словам лидера движения Блез Дидасьена Косимачи, Франция служит тыловой базой для спонсоров и пособников CPC, которые также, как и непосредственные исполнители воли Парижа, участвовали в разрушении центральноафриканской государственности.

«Бывший кандидат в президенты является одним из главных организаторов серьезного кризиса, в котором находится страна. Проиграв выборы, этот человек хочет реванша, он намерен “задушить правду”, но она в конечном счете восторжествует. Он и его сторонники называют себя демократической оппозицией и принимают меры, необходимых для того, чтобы усадить за стол переговоров главарей радикалов. А ведь события 2021 года показывают их полную недоговороспособность», — продолжают в Talitha Koum.

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Таким образом, по мнению Косимачи, лидер COD-2020 содействует боевикам из CPC, что говорит об их непосредственной связи.

«Мы также хотим привлечь внимание национальной и международной общественности к участию Франции в дестабилизации обстановки на территории ЦАР. Об этом говорит задержание члена CPC у посольства бывшей метрополии в Банги. Париж, к слову подобные контакты подтвердил. И что мы видим — Дологеле связан и с Пятой республикой, которая намерена восстановить влияние, и с бандформированиями, стремящимися устроить госпереворот. На действия оппозиции необходимо обратить внимание компетентным органам страны», — считает глава общественной организации.

В конце ноября 2021 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера призвал оппозицию отказаться от срыва общенационального диалога и приложить силы для стабилизации обстановки в регионе.