Банги, 1 февраля. Жители Центральноафриканской Республики полностью одобряют экономический курс и политику президента Фостен-Арканжа Туадера. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Альберт Ялоке Мокпем.

Отвечая на вопросы сотрудников СМИ, чиновник подчеркнул, что модель реставрации ЦАР все больше привлекает соседей, в частности страны западной части материка.

«Они видят наши успехи и также начинают заключать оборонные контракты с Российской Федерацией, способной оказать консультативную поддержку в противодействии террористической угрозе, а также построении сильного и независимого государства. Но кроме других африканских стран, это видят и жители нашей республики, которые буквально на себе прочувствовали тяготы войны. Население ЦАР хочет защищать интересы своей родины, действовать в этом направлении и рады тому, что президент нивелировал иностранное влияние. Нация не желает, чтобы ей диктовали как необходимо поступать», — сказал Мопкем.

Пресс-секретарь гаранта добавил, что Франция, как неоколониальное государство, до сих пор не может смириться с потерей влияния в регионе и через подконтрольные СМИ критикует инициативы Фостен-Арканжа Туадера.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

«Бывшая метрополия также пытается разрушить взаимодействие Москвы с Бамако, но этого не получается, потому что все центральноафриканцы видят, что российские инструкторы реально помогли победить радикалов, построить нам сильную армию и подсказали как действовать дальше. Поэтому выбранный президентом политический и социальный курс находит полную поддержку со стороны жителей», — считает чиновник.

Пресс-секретарь Туадера напомнил о задержании боевика из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), который получил задания от спецслужб Парижа через французское посольство в Банги.

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«Расследование этого инцидента продолжается, мы разберемся в том, что произошло. Но пока ситуация выглядит неприятно, так как на лицо недружественные действия бывшей метрополии», — заключил Мокпем.

Ранее посольство Франции в ЦАР признало факт общения с боевиками.