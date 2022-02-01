Депутат Федоров о ситуации в Гвинее-Бисау: Россия дает импульс национально-освободительным процессам

Депутат Государственной думы Евгений Федоров прокомментировал сообщения о стрельбе на территории правительственного дворца в Гвинее-Бисау. По его мнению, инцидент является частью освободительного движения, захватившего африканские страны.

Коренные жители материка устали от нищеты и стагнации под гнетом бывших метрополий. За последний год множество государств Черного континента отказались от обслуживания интересов иностранных акторов и их марионеточных ставленников.

Ранее в мировых СМИ появились сообщения о стрельбе на территории правительственного здания в столице Гвинеи. По данным агентства Reuters, неизвестные окружили дворец в Бисау во время заседания парламентариев под председательством президента Умаро Сиссако Эмбало. Информацию подтвердили пользователи соцсетей, которые опубликовали снимки охранников комплекса.

Федоров считает, что происшествие является попыткой государственного переворота и продолжением волны освободительного движения. Похожие с Гвинеей-Бисау события состоялись в Буркина-Фасо, где военные, возглавляемые подполковником Полем-Анри Сандаого Дамиба, арестовали президента Рока Марка Каборе и решили отказаться от французского влияния.

Буквально на следующий день на улицах столицы появились российские флаги, а жители начали призывать правительство обратиться за помощью к Москве. Произошедшее осудило руководство ЭКОВАС, приостановив членство государства в организации. На ситуацию в Гвинее-Бисау чиновники субрегиональной организации отреагировали, как в случае с Мали и Буркина-Фасо: осудили попытку свержения власти, возложив ответственность за жизнь главы государства на организаторов мятежа и призвали офицерский корпус немедленно вернуться в расположения.

Федеральное агентство новостей /

Депутат Государственной думы не согласился с данной позицией чиновников, обслуживающих интересы иностранных акторов и оказывающих давление на избравшие самостоятельный путь государства Африки.

«В ЭКОВАС видимо забыли, что национально-освободительные движения прописаны в документах ООО с 1946 года как переходный период при смене власти от колонизаторов к народу. То есть это зафиксированный в международном праве процесс. И его суть в том, что если ситуация внутри страны назрела, народ принимает решение, что он больше не намерен управляться колонизаторами, извне управляться, то он может прибегать к подобным методам. А когда общественное мнение сформировалось, в этом случае уже может появляться революционное руководство, не случайно в документах ООН это дело проходит как переходная власть. То есть слово власть здесь применимо. И уже новые лидеры могут привлекать специалистов извне для ускорения процесса освобождения, борьбы с проблемами государства и так далее.», — считает народный избранник.

Собеседник ФАН напомнил о подъеме африканских освободительных движений 60-х годов, когда начала рассыпаться Британская империя начался процесс деколонизации, в которых помощь новым республикам активно оказывал Советский Союз.

Федеральное агентство новостей /

«Россия изначально воспринималась защитно-оборонительным государством, причем со времен Киевской Руси. Поэтому и российские специалисты всегда были морально-психологическим союзником африканцев, потому что выступали за равенство людей, которые характерны для русского госстроительства и совершенно нехарактерны для колониальных держав – Англии, Германии, Франции, Португалии и так далее. Наша страна давала импульс идеологической поддержки национально-освободительных процессов. Ну а на кого африканцам еще опираться? Конкретным элементом такой поддержки были люди, в советские времена этим занимался КГБ и его внешние отделы, а в наше время этим занимаются российские специалисты, добровольцы, «ЧВК Вагнера», называйте как хотите. И это общественное благо, предусмотренное уставом ООН», — сообщил депутат.

Подробнее о том, что произошло в столице Гвинеи-Бисау можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.