Ирина Дубцова поделилась новостями о своем состоянии после экстренной операции

Москва, 1 февраля. Актриса Ирина Дубцова ранее попала в больницу с необходимостью экстренной операции. Впервые после процедуры она вышла на связь и рассказала о самочувствии подписчикам.

Причину, по которой понадобилась операция, актриса не уточнила. Дубцова лишь отметила, что «в жизни есть не только COVID-19 и его разновидности». По ее словам, организм дал сбой, однако сейчас уже все в норме и беспокоиться не о чем.

«Никто ни от чего не застрахован. У меня не "Омикрон", просто перенесла экстренную операцию. В общем, все со мной в порядке, все уже сделали, но грустные новости состоят в том, что концерт, который должен был состояться четвертого февраля, немножко переносится на март. Дату сообщим позднее», — рассказала Дубцова в своем Instagram.

После наркоза, добавила Ирина, ощущается слабость, однако это не критично. Сейчас актриса уже мечтает о любимых блюдах и скорейшем восстановлении.

«Кашель небольшой после трубки в горле. А я хочу на ручки, молочную шоколадку и клубнику с йогуртом», — написала она.

Поклонники, в свою очередь, не остались в стороне и пожелали актрисе здоровья. Однако Дубцова и так настроена позитивно. По ее словам, сейчас она получает самое важное — поддержку от семьи и друзей.

О грядущей операции актрисы ранее сообщал пластический хирург Тимур Хайдаров. По его словам, Дубцова хотела уменьшить грудь.