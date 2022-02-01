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Задержанный у посольства Франции боевик мог курировать незаконную добычу золота и алмазов в ЦАР

Весь мир
Задержанный у посольства Франции боевик мог курировать незаконную добычу золота и алмазов в ЦАР
severalmaz.ru  /  пресс-служба ОАО «Севералмаз»

Банги, 1 февраля. Задержанный в столице ЦАР боевик из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) Махамат Абдулай мог оказаться штатным информатором спецслужб Франции. Эксперты также допускают, что мужчина курировал незаконную добычу золота и алмазов на территории республики, сообщило издание Ndjoni Sango.

«После ареста радикала, многие жители страны вновь заговорили о попытках Парижа вмешаться во внутренние дела государства. У многих возникает вопрос: почему разведка бывшей метрополии занимается поддержанием хаоса и кризиса безопасности?

Ответа пока нет, но он обязательно появится. А подозреваемый находится под стражей в одном из полицейских управлений столицы», — пишут журналисты.

По словам сотрудников новостного портала, население сетует на недостаток информации в расследовании взаимодействия Махамата Абдулая с французскими спецслужбами.

«Однако нельзя забывать, что это тайна следствия, которая лишает Елисейский дворец поля для маневра. Тем не менее независимые наблюдатели выдвигают несколько гипотез: боевик может являться штатным информатором разведывательного ведомства в Банги, либо координатором сделок по незаконному обороту алмазов и золота с военными и дипломатами бывшей метрополии», — говорится в статье.

Задержанный у посольства Франции боевик мог курировать незаконную добычу золота и алмазов в ЦАР
pexels.com / Dimitry Anikin

И та, и другая версии, по мнению аналитиков Ndjoni Sango, заслуживают внимания, так как в последние годы между Банги и Парижем возникла сильнейшая дипломатическая напряженность. А Франция намеревалась любыми способами дестабилизировать обстановку в ЦАР.

«Незаконная добыча и торговля природными ресурсами африканских стран всегда стояла на первом месте у международных сил, задействованных в операциях по возращению мира и стабилизации. Расплата за золото или алмазы зачастую производилась либо оружием, либо наличными деньгами», — заключили в издании.

Ранее дипломаты Франции в Банги подтвердили факт беседы с Махаматом Абдулаем на территории посольства. Однако по заверениям сотрудников, никакие секретные указания с радикалом не обсуждались.

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франция боевики африка золото спецслужбы цар алмазы
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