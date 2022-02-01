Мясников поделился фирменным рецептом нежных и сочных котлет

Москва, 1 февраля. Рыбные, мясные, куриные — существует масса видов котлет, и каждый готовит их по-разному. Врач и телеведущий Александр Мясников также имеет в арсенале фирменный рецепт, которым он и поделился в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

О секретном ингредиенте блюда, признался доктор, он сам узнал не так давно. Однако с того момента ни одно приготовление котлет не проходит без капусты. По его словам, она добавляет им мягкости и нежности.

«Меня научили класть в котлеты капусту. Она не чувствуется, но они такие мягкие становятся. Я сколько лет на свете живу, а этого секрета не знал. Теперь знаю — и делюсь им с вами», — отметил Мясников.

Помимо капусты, добавил врач, важно соблюдать еще несколько необходимых правил. В первую очередь, котлеты должны быть похожи на рубленные бифштексы. Для этого фарш лучше прокручивать два раза, а также не забывать про лук.

Главный теледоктор страны и сам неоднократно признавался в своей любви ко вкусной еде. Своими любимыми блюдами Мясников назвал отварную картошку и слабовольную селедку. На завтраки телеведущий предпочитает каши, которые часто готовит сам.

Ранее телеведущий посоветовал есть орехи во время пандемии. По его словам, этот продукт значительно укрепляет иммунитет.