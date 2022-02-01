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Путин и Орбан продолжили общение в неформальной обстановке с бокалом шампанского

Политика
Путин и Орбан продолжили общение в неформальной обстановке с бокалом шампанского
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 февраля. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после совместной пресс-конференции, продолжили общение в неформальной обстановке. Соответствующие кадры были обнародованы в Сети.

Путин и Орбан сегодня провели двустороннюю встречу в Кремле. В ходе саммита стороны затронули вопросы взаимодействия в области экономики, торговли и культуры. После официального общения, премьер-министр Венгрии и президент РФ продолжили разговор в неформальной обстановке с бокалом шампанского.

«Извините, пожалуйста, что в силу этих ограничений приходится вот так, на расстоянии друг с другом общаться», — сказал Путин Орбану.

В ходе саммита Путин и Орбан также затронули вопросы безопасности в Европе. По итогам встречи глава венгерского правительства сообщил, что никто в Европе не жаждет вооруженного конфликта

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